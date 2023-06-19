Ліга націй

Організатори турніру визначили найкращого виконавця фінальної гри.

Напередодні збірна Іспанії у видовищній серії післяматчевих пенальті здолала Хорватію та здобула головний трофей Ліги націй УЄФА.

Хорватія — Іспанія 0:0 (4:5 — пен.) Огляд фінального матчу Ліги націй

За підсумками фінального двобою організатори змагань вирішили визначити найкращого футболіста звітного вечора, несподівано зробивши вибір на користь представника команди, що програла.

Хорватський півзахисник міланського Інтера Марцело Брозович намагався бути одночасно в усіх ділянках футбольного поля для своєї команди, тож не дивно, що в підсумку остаточний вибір припав саме на нього.

106 доторків до м’яча, 77 із 84 точних передач (92%), два постріли в бік чужих воріт, 7 із 12 виграних дуелей на землі та 3 з 4 у повітрі — саме такими були ключові показники команди Златко Далича цього вечора.

Тим часом статистичний портал SofaScore не погодився з вибором УЄФА, визнавши найкращим захисника збірної Хорватії Івана Перішича.