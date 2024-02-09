Ліга націй

Football.ua розповідає необхідну інформацію щодо майбутньої групи нашої національної збірної у турнірі.

Відбулося жеребкування групового етапу розіграшу Ліги Націй сезону-2024/25. Дізналася своїх опонентів і збірна України. Команда Сергія Реброва буде намагатися вийти у дивізіон А. У цьому матеріалі розкажемо щодо виступів нашої національної команди у турнірі та тих, з ким доведеться грати.

Україна не змогла вийти у дивізіон А Ліги Націй минулого розіграшу

У першому сезоні нового змагання від УЄФА "синьо-жовті" грали у групі дивізіону В із Чехією та Словаччиною. Тоді ще команда Андрія Шевченка розпочала з виїзної перемоги над чеським колективом завдяки голам Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка. Далі мінімально обіграла Словаччину, єдиний гол у матчі забив Андрій Ярмоленко. Гарантувати вихід у дивізіон А вийшло завдяки мінімальній перемозі з Чехією з голом Руслана Маліновського.

У четвертому турі "словацькі соколи" розгромили Україну 4:1, але це не вплинуло на результат.

У наступному розіграші в групі А не обійшлося без скандалу. Завдяки перемогам над Швейцарією і Іспанією Україна мала реальні шанси залишитися у найвищій лізі Ліги Націй, але через захворювання на COVID-19 деяких членів нашої делегації швейцарська сторона вирішила скасувати матч, що підтвердила також УЄФА.

Через це Швейцарія залишилася у квартеті з Іспанією та Німеччиною, а команда Андрія Шевченка відправилася у дивізіон В.

У компанії Шотландії, Ірландії та Вірменії "синьо-жовті" на чолі із Олександром Петраковим вважалися фаворитом групи, але двічі не змогли виграти у "кельтів" і обійти їх. Таким чином, українська збірна залишилася у дивізіоні В і в такому статусі була під час жеребкування нового сезону.

Хто буде грати з нашою національною командою у новому розіграші турніру?

В групі В1 підопічні Сергія Реброва гратимуть з Чехією, Албанією та Грузією.

З чеською командою окрім згаданих вище матчів ми зустрічалися у товариських зустрічах, де програли лише одного разу. У 2011 році дубль Міхала Кадлєца призвів до результату 4:0 на користь Чехії, далі були 0:0 у 2012 році, а у 2021-му була нічия 1:1.

Тренує чеську збірну наставник Іван Гашек, що раніше був головним у кількох клубах Близького Сходу, а також інших командах з різних географічних місць світу. У національній збірній він замінив Ярослава Шилгави, який після виходу з Чехією на Євро-2024 вирішив залишити посаду і відправився шукати інше місце роботи.

Головною зіркою колективу є Томаш Соучек, що виступає за Вест Гем. Також виділяються гравці Баєра Патрік Шик і Адам Гложек, Владімір Цоуфал, який може не викликатися в збірну через скандал із вживанням алкоголю перед важливим матчем відбору на майбутній чемпіонат Європи, Вацлав Черни з Вольфсбурга.

Своїх опонентів вона приймає найчастіше у Празі на стадіоні Фортуна Арена.

Говорячи щодо Албанії варто сказати, що із нею українська збірна грала вперше ще у 1997 році. У відборі на чемпіонат світу 1998 року були дві мінімальні перемоги завдяки голам Сергія Реброва в тих матчах. Далі у кваліфікації вже мундіалю 2006 були виїзна перемога 2:0, а також домашня нічия 2:2. У товариських зустрічах 2016 і 2018 років Україна виграла з рахунками 3:1 та 4:1.

Тренером албанської команди є Силвіньо. Видатний гравець раніше був в основному асистентом тренера у деяких клубах та збірній Бразилії, а зараз вивів балканську команду на Євро-2024 в якості лідера своєї групи.

Топовими гравцями у складі команди можна назвати Івана Балью з Райо Вальєкано, Крістьяна Асллані з Інтера, Ельсеїда Хюсая з Лаціо та Берата Джимсіті з Аталанти.

Грає національна збірна Албанії в основному на арені Кемаля Стафа у Тірані.

Зі збірною Грузії Україна грала в основному товариські матчі. 4:0 у 1998 році, 1:0 у 1999-му, 0:0 у 2001-му, 2:1 у 2015-му. У відборі до чемпіонатів світу і Європи були перемога 2:0 з голами Олексія Бєліка та Андрія Шевченка у 2004 році, нічия 1:1 на виїзді з точним ударом Руслана Ротаня у 2005-му. Також були 3:2 та 1:1 у 2006 році і 2007-му.

У збірній головним тренером є видатний Віллі Саньоль. В нього не так багато тренерського досвіду, але національна команда Грузії під його керівництвом демонструє солідні виступи та змагається за вихід на Євро-2024.

Найважливішим гравцем є один із лідерів Наполі Хвіча Кварацхелія. Важливо зазначити й двох захисників Шахтаря — Іраклі Азарові та Гіоргі Гочолейшвілі, а також захисника Копенгагена Давіда Хочолаву.

Свої домашні матчі Грузія проводить в більшості у Тбілісі на різних аренах.

Нинішній регламент

З дивізіону В нижче опускаються команди з 4 місць, в А виходять команди, які посіли треті місця в Лізі А, і команди, які посіли другі місця в Лізі В, зіграють у матчі плей-офф підвищення/вибуття вдома та на виїзді.

Цікава статистика

Зараз Україна має 8 перемог, 2 нічиїх та 6 поразок у Лізі Націй. Різниця голів наразі складає 20:22. З найбільшим рахунком наша національна команда програвала Іспанії 0:4, а вигравала у Вірменії 5:0. Найкращими бомбардирами з 3 голами є Артем Довбик та Руслан Маліновський.