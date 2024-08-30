Ліга націй

У складі чеської збірної три новачки.

Футбольна асоціація Чехії на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутні матчі Ліги націй проти Грузії та України.

У розташування команди Івана Гашека були викликані три нові імені, а саме воротар Якуб Маркович із Банніка, голкіпер Адам Задражил із Градець-Кралове та захисник Матей Ринеш із празької Спарти.

"Для нас це початок боротьби за чемпіонат світу. Саме становище у Лізі Націй може допомогти нам у наступній кваліфікації, яка стартує наступного року. Для нас важливий кожен матч", — заявив Гашек.

Заявка збірної Чехії:

Збірна Чехії збереться у понеділок, 2 вересня, у Празі, де готуватиметься до вильоту у Тбілісі у четвер. Матч проти Грузії заплановано на суботу, 7 вересня, а матч з Україною – у вівторок, 10 вересня.