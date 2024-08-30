У складі чеської збірної три новачки.
Іван Гашек, ФАЧ
30 серпня 2024, 12:46
Футбольна асоціація Чехії на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутні матчі Ліги націй проти Грузії та України.
У розташування команди Івана Гашека були викликані три нові імені, а саме воротар Якуб Маркович із Банніка, голкіпер Адам Задражил із Градець-Кралове та захисник Матей Ринеш із празької Спарти.
"Для нас це початок боротьби за чемпіонат світу. Саме становище у Лізі Націй може допомогти нам у наступній кваліфікації, яка стартує наступного року. Для нас важливий кожен матч", — заявив Гашек.
Заявка збірної Чехії:
Збірна Чехії збереться у понеділок, 2 вересня, у Празі, де готуватиметься до вильоту у Тбілісі у четвер. Матч проти Грузії заплановано на суботу, 7 вересня, а матч з Україною – у вівторок, 10 вересня.