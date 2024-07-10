Ці номінально домашні для "синьо-жовтих" матчі відбудуться в жовтні цього року.
Збірна України, Getty Images
10 липня 2024, 17:39
На офіційному сайті УАФ оголосили, де збірна України зіграє номінально домашні поєдинки 3-го та 4-го турів Ліги націй УЄФА-2024/25.
Турнір розпочнеться у вересні цього року. Перший матч української національної команди відбудеться 7-го числа ("вдома" проти Албанії), тоді як другий — 10-го (на виїзді проти Чехії).
У жовтні відбудуться два номінально домашні матчі збірної України в рамках Ліги націй. Познань прийматиме поєдинок із Грузією 11-го числа, а Вроцлав — зустріч із Чехією 14-го.
Нагадаємо, Виконком УАФ висловив повну довіру Реброву та його тренерському штабу.