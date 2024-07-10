Інше

Ці номінально домашні для "синьо-жовтих" матчі відбудуться в жовтні цього року.

На офіційному сайті УАФ оголосили, де збірна України зіграє номінально домашні поєдинки 3-го та 4-го турів Ліги націй УЄФА-2024/25.

Турнір розпочнеться у вересні цього року. Перший матч української національної команди відбудеться 7-го числа ("вдома" проти Албанії), тоді як другий — 10-го (на виїзді проти Чехії).

У жовтні відбудуться два номінально домашні матчі збірної України в рамках Ліги націй. Познань прийматиме поєдинок із Грузією 11-го числа, а Вроцлав — зустріч із Чехією 14-го.

Нагадаємо, Виконком УАФ висловив повну довіру Реброву та його тренерському штабу.