Ліга націй

Одразу трьох гравців втратила команда Лі Карслі.

Півзахисники Коул Палмер та Філ Фоден, а також нападник Оллі Воткінс не зможуть допомогти своїй національній команді у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба "трьох левів".

Три футболісти мають проблеми зі здоров'ям — Палмер та Воткінс продовжать відновлення після травм у своїх клубах, а Фоден захворів.

Також наголошується, що на даний момент виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі не викликав футболістів на заміну.

Нагадаємо, у найближчих матчах Англія зіграє проти Ірландії (7 вересня) та Фінляндії (10 вересня).