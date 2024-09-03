Одразу трьох гравців втратила команда Лі Карслі.
Коул Палмер, Getty Images
03 вересня 2024, 22:23
Півзахисники Коул Палмер та Філ Фоден, а також нападник Оллі Воткінс не зможуть допомогти своїй національній команді у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба "трьох левів".
Три футболісти мають проблеми зі здоров'ям — Палмер та Воткінс продовжать відновлення після травм у своїх клубах, а Фоден захворів.
Також наголошується, що на даний момент виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі не викликав футболістів на заміну.
Нагадаємо, у найближчих матчах Англія зіграє проти Ірландії (7 вересня) та Фінляндії (10 вересня).