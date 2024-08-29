Англія

Євро-2024 став для захисника останнім турніром в збірній.

33-річний захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр завершив кар'єру у збірній Англії.

"Я і подумати не міг, що будучи молодим хлопцем з Бері, зможу виступати за свою країну, не кажучи вже про те, щоб провести 54 матчі. Для мене було однією з найбільших почестей у житті представляти свою країну на чотирьох великих турнірах.

Я хочу сказати красно дякую Гарету [Саутгейту] і всьому персоналу, який працював у збірній Англії, за ту довіру, яку вони надавали мені протягом багатьох років. Дякую всім моїм партнерам по команді. Ми пережили особливі моменти: два фінали Євро, півфінал чемпіонату світу, я впевнений, що у майбутньому ці гравці виграють великий турнір.

Я хочу побажати Лі Карслі, тренерському штабу та команді всього найкращого. І нарешті, дуже дякую всім фанатам Англії за вашу неймовірну підтримку, за те, що ви подорожуєте по всьому світу, щоб підтримати нас і допомагаєте нам у важкі моменти", – написав Тріпп'єр.

Тріпп'єр провів за "трьох левів" 54 поєдинки, в яких відзначився 1 забитим голом і 5 асистами.