Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Сербія та Іспанія.

Збірні Сербії та Іспанії зіграють у першому турі в рамках групи 4 дивізіону A Ліги націй УЄФА на полі стадіону Райко Мітич у Белграді.

Драган Стойкович залучив до стартового складу Ераковича в трійці центральних захисників, тоді як Неделькович та Бірманчевич розташуються на флангах, а Йович очолить напад.

Луїс де ла Фуенте, у свою чергу, використав із перших хвилин Раю в рамці воріт, тоді як Субіменді гратиме в опорній зоні, а Айосе Перес очолить атаку.

Сербія: Райкович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович, І. Ілич, Лукич, Бірманчевич — Самарджич, Живкович — Йович.

Запасні: М. Ілич, Йованович, Симич, Бабич, Ратков, Терзич, Йованович, Белич, Груїч, Мітрович, Алексич.



Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Субіменді, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Перес.

Запасні: Реміро, Санчес, Пау Торрес, Пепелу, Піно, Хоселу, Ф. Торрес, Грімальдо, Мінгеса, А. Гарсія, Педрі, Оярсабаль.



Гра Сербія — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.