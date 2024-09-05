Ліга націй

При цьому захисник команди Роберто Мартінеса Діогу Далот устиг відзначитись і в своїх, і в чужих воротах.

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Збірна Португалії з її надзвичайно яскравою палітрою виконавців під орудою Роберто Мартінеса так і не домоглась свого під час чемпіонату Європи-2024, вилетівши ще на стадії чвертьфіналу від Франції за підсумком серії пенальті. Утім, для когось і така стадії того турніру виявилась недосяжною, як показав приклад команди Хорватії, яка чи не в останній своїй зірковій ітерації так і не вийшла з групи.

Однак навіть до нового розіграшу Ліги націй УЄФА фіналісти минулорічного турніру підходили з півзахисником Лукою Модричем у заявці, проти чого "європейські селесао" виставили свій козир — нападника Кріштіану Роналду. Тож на полі стадіону Да Луж легендарні колишні гравці мадридського Реала знову возз’єднались і готувались влаштувати шоу вже з першого дня нового циклу змагань.

Цей матч уже з перших хвилин виявився справжньою насолодою для нейтрального вболівальника, бо команди просто грали у відкритий футбол на зустрічних курсах і їх не надто при цьому хвилював результат. Португалія, звісно, на правах господарів намагалась діяти більш розкуто попереду, тож ми побачили від неї аж два голи до перерви, однак Хорватія також відповідала, тож і біля воріт Кошти подекуди було помітно гаряче.

Утім, перевагу на рахунком команда Мартінеса таки здобула на проміжному етапі. Несподіване підключення Далота вже на сьомій хвилині під передачу Бруну з лівого флангу штрафного на ближній кут воротарського завершилось ударом поміж ніг Ліваковичу в ближній кут, а посеред тайму відзначився той, від кого забитого м’яча всі й очікували — Кріштіану Роналду, який замкнув подачу Мендеша з лівого флангу на межі воротарського.

Поміж цим були кілька цікавих випадів від команди Далича, однак відсутність влучань у загалом незначній кількості гольових моментів робили свою справу. Як і Кошта, який однакого разу витягну дуже небезпечний удар від Крамарича. А от на випадкове зрізання прострілу Соси з лівого флангу від ноги того-таки Далота воротар португальців перед перервою вже не зреагував, тож виходить, що захисник Манчестер Юнайтед суперників і засмутити встиг, і потішити.

У другому ж таймі команда Мартінеса відверто здивувала своєю нерішучістю. Хорватам нічого не вартувало перехопити ініціативу й затиснути суперників у штрафному настільки, що подекуди дійсно залишалось запитати: "Та де ж той другий м’яч гостей?". Навіть габаритного новачка Матановича кинув до атаки Далич, аби захист господарів остаточно програв боротьбу в повітрі, однак ні, "картаті" свого таки не домоглись.

Лише під завісу матчу Португалія почала контратакувати й, як виявилось, доволі легко можна було знайти простір поміж лініями в суперників. Чого так не робити одразу після перерви й змушувати нервувати фанатів на Да Луж? На це питання відповіді ми, скоріше за все, не отримаємо. На відміну від господарів поля, які таки забрали свої три очки, хоча той-таки Роналду десь і втратив віру в те, що успіх таки гарантований його команді, як це здавалось після двох голів.

У наступному турі збірна Португалії прийматиме Шотландію, тоді як Хорватія гратиме вдома проти Польщі.— Хорватія 2:1Далот, 7, Роналду, 34 — Далот, 41 (авт.)Кошта — Далот, Діаш, Інасіу (А. Сілва, 77), Мендеш — Б. Сілва, Фернандеш, Вітінья (Гонсалвеш, 90) — Нету (Невеш, 46), Роналду (Жота, 87), Леау (Семеду, 46).Лівакович — Якич (П. Сучич, 77), Шутало, Понграчич (Чалета-Цар, 46), Гвардіол, Соса — Ковачич — Пашалич, Батуріна (Матанович, 61) — Модрич (Перішич, 77) — Крамарич.Попередження: Модрич