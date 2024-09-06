До вашої уваги результати матчів Ліги націй у слоті 21:45.
Шотландія - Польща, Getty Images
06 вересня 2024, 00:07
У першому турі відбулися низка поєдинків, під час яких були як несподівані, так і закономірні результати.
Словаччина на виїзді мінімально здолала Естонію, Північна Ірландія впоралася з Люксембургом, білорусь і Болгарія переможця не виявили, Сан-Марино сильніше Ліхтенштейну, Польща вирвала перемогу у Шотландії, а Данія розібралася зі Швейцарією.
Естонія — Словаччина 0:1
Гол: Суслов, 70.
Північна Ірландія — Люксембург 2:0
Голи: Макнейр, 11, Баллард, 17.
Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0
Гол: Сенсолі, 53.
Шотландія — Польща 2:3
Голи: Гілмор, 46, Мактоміней, 76 — Шиманські, 8, Левандовські, 44 (з пенальті), Залевські, 90+7 (з пенальті).
Данія - Швейцарія 2:0
Голи: Доргу, 82, Гейб'єрг, 90+2.
білорусь — Болгарія 0:0