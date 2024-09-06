Ліга націй

До вашої уваги результати матчів Ліги націй у слоті 21:45.

У першому турі відбулися низка поєдинків, під час яких були як несподівані, так і закономірні результати.

Словаччина на виїзді мінімально здолала Естонію, Північна Ірландія впоралася з Люксембургом, білорусь і Болгарія переможця не виявили, Сан-Марино сильніше Ліхтенштейну, Польща вирвала перемогу у Шотландії, а Данія розібралася зі Швейцарією.

Естонія — Словаччина 0:1

Гол: Суслов, 70.

Північна Ірландія — Люксембург 2:0

Голи: Макнейр, 11, Баллард, 17.

Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0

Гол: Сенсолі, 53.

Шотландія — Польща 2:3

Голи: Гілмор, 46, Мактоміней, 76 — Шиманські, 8, Левандовські, 44 (з пенальті), Залевські, 90+7 (з пенальті).

Данія - Швейцарія 2:0

Голи: Доргу, 82, Гейб'єрг, 90+2.

білорусь — Болгарія 0:0