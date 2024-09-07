Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють прев'ю матчу Ліги націй, який пройде 7 вересня і розпочнеться о 21:45.

Збірна України розпочне свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй грою проти збірної Албанії у Празі.

Субота, 7 вересня, 21.45. “Дженералі Арена” (Прага, Чехія). Арбітр — Луїш Годінью (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Перший матч після чемпіонату Європи виглядає непоганим таким етапом протверезіння.

Від збірної України чекали, що вона блисне на Євро: із самим “Пічічі”, з гравцями Арсеналу та Челсі, із цілим кістяком представників топ-ліг. Вона ж зайняла останнє місце в групі – те саме, що й Албанія у своїй. Гра Ліги націй – теж нагадування, що ніякого успіху і близько немає. Україна в минулому розіграші не змогла виграти групу із Шотландією, Ірландією та Вірменією – і тепер гратиме з Грузією, Чехією та Албанією, намагаючись пробитися ближче до зірок.

У тилу ворога

Албанці, між іншим, провели Євро нічим не гірше. Так, очок набрали вчетверо менше, але, вибачте, і гурт був не такий, як у нас. Нічі з хорватами, дуже класні матчі з Італією та Іспанією прикрасили CV Сілвіньо не гірше, ніж два класні сезони з Корінтіансом – і вже точно краще, ніж провал у Ліоні.

Багато гравців албанської збірної звикли грати другим номером, стримуючи топ-суперника, і на клубному рівні, 330 днів на рік. Так, Хюсай останні 10 років майже безперервно грає за команди з ЛЧ – але Ісмаїлі в Емполі, Рамадані та Берiша в Леччі, Кумбулла в Еспаньйолі (а раніше Сассуоло), Балью в Райо Вальєкано, Узуні в Гранади звикли до таких матчів, як проти Італії та Іспанії (навіть, багато в чому, проти тих самих людей), коли суперник зі штрафного не випускає, і треба грати безпомилково.

Немає жодних сумнівів, що “червоно-чорні” віддадуть м'яч, сидітимуть в обороні та чекатимуть на помилки. Тут, щоправда, питання, наскільки гарний їх “міністр оборони”: Томаш Стракоша жахливо розпочав сезон, пропустивши зі 100 (!) метрів у матчі Ліги конференцій. Це був матч із вірменським Ноа, і багато в чому через цей м'яч АЕК, за який виступає голкіпер, вилетів із єврокубків на суперранній стадії...

Але, звісно, ​​сподіватися на ляпи суперника – останнє дiло. Стракоша, скоріше, і пропустив таку дурню, що звик грати з трьома шарами оборони на своїй половині поля – а коли від його команди треба було атакувати, погано зіграв на виході. Сьогоднішній матч буде явно ближчим до стандартних ігор збірної Албанії.

Кадри вирішують все

Наш перший номер – таємниця набагато більша. Лунін знову не грає в Реалі, а Трубін помиляється у Бенфіці. Бущан? Ну, можливо, але, здається, представників УПЛ у нинішній кон'юнктурі ставлять або за повної відсутності альтернативи, або коли вони на рівень сильніші, ніж легіонери.

Зокрема, Шахтар грає в обороні так погано, що виникає питання щодо доречності будь-яких його захисників в основі збірної. Час дати шанс Таловєрову? Теж не факт: ЛАСК, за який грає українець, розпочав сезон настільки погано, що йде у зоні вильоту (!) чемпіонату Австрії та пропустив найбільше м'ячів у чемпіонаті. Тут, щоправда, є додатковий чинник: Таловерів не гравець основного складу ЛАСКа. І тут вічна дилема: або гравець настільки поганий, що навіть у такій кошмарній команді не може пробитися в основу, або його талант не можуть оцінити, і з ним все було б краще.

Травма Довбика позбавляє нашу збірну додаткових опцій. Хоч би яку кризу переживав Артем у новому клубі, він залишається бомбардиром високого рівня – на якому, навіть якщо він не забиває, зосереджені значні сили противника. І, звичайно, варто пам'ятати про фінт, який раніше у наших проходив дуже ефективно: Довбик виходить у стартовому складі, Яремчук – на заміну.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Якщо Яремчук виходить у “старті”, то він абсолютно точно не виходить на заміну – і тоді нам нема ким посилити атаку у другому таймі. Ну а якщо він виходить на заміну, то у “старті”, мабуть, виходить Ванат, від якого, чесно кажучи, хотілося б бачити результативність кращу, ніж три голи за 675 хвилин у складі Динамо цього сезону.

Але, звісно, ​​жодна гармата не вистрілить, якщо їй не підносити снаряди, вчасно та в потрібних кількостях. Півзахисників Ребров викликав аж 12 людей, але вибрати потрібну п'ятірку з них буде проблемою. Насамперед, питання щодо “заслужених ветеранів”: Степаненко та Сидорчук уже давно не тягнуть рівень сучасної команди, тому й опинилися на лавах Шахтаря та Вестерло відповідно.

Їх у опорній зоні, звичайно, підмінить Бражко, але на двох “С” список ветеранів не вичерпується. Ярмоленку справді так потрібен бомбардирський рекорд збірної? Два голи до Шевченка залишилося, але він їх забиває останнім часом по одному на рік. Вони з Тимощуком, за визнанням самого Андрія, перестали спілкуватися у лютому 2022-го, після того, як послали один одного у телефоннiй розмовi – але Ярмоленко може ще раз набрати, запитати, як рекорд, до якого рекордсмена “дотягували”, викликає хейт всього народу.

Мудрик погано грає в АПЛ, Зінченко не грає взагалі, Судаков погано грає навіть в УПЛ. Шанс для Пiхальонка? Можливо. Ліга Націй взагалі вважається турніром, у якому має бути багато експериментів: недарма він замінив більшу частину товариських матчів.

Орієнтовні склади

Україна: Трубiн – Конопля, Матвiєнко, Забарний, Миколенко – Бражко, Судаков, Шапаренко – Циганков, Мудрик – Яремчук

Албанiя: Стракоша – Балліу, Кумбулла, Міхай, Мітай – Асллані, Рамадані – Асані, Лачі, Байрамі – Манай

Слова, слова, слова

Сергiй Ребров, головний тренер збiрної України:

На Євро-2024 у нас була наймолодша команда, тому для нас дуже важливо зараз зберегти баланс, який існує між віковими гравцями та молодими. Я вірю в цих футболістів, вірю в цю команду, але ви побачите, що у майбутніх матчах будуть точно зміни, і ми будемо дивитися інших кандидатів.

Дуже важко більше двох років грати без наших вболівальників, поза нашої країною. Коли я був молодим та грав за збірну, можу сказати, що це абсолютно інша атмосфера та відчуття. Ми чекаємо на той момент, щоб повернутися до матчів в Україні, на перемогу у війні, коли вся наша країна зможе святкувати — у тому числі і повернення футболу. Тим не менш, де б ми зараз не грали — Польща, Німеччина, Чехія — усюди зараз дуже багато українців і не тільки українців, які готові прийти і підтримати збірну України.

Роман Яремчук, нападник збiрної України:

Для нас велике задоволення — перебувати в Чехії. Ми дійсно відчуваємо підтримку чехів, бачимо, яку позицію вони висловлюють стосовно війни в Україні. Дякую їм за це. Сподіваюся, що завтра на трибунах нас будуть так само підтримувати, і буде хороша атмосфера.

Футболісти збірної України досить часто спілкуються, не тільки під час зборів. Ми розуміємо, що, можливо, не повністю показали наш потенціал на Євро, але ми набрали чотири очки, що є найкращим результатом збірної на чемпіонатах Європи. Звичайно, у матчі з Румунією ми показали не те, що хотіли, не той рівень гри. Але в наступних поєдинках ми продемонстрували, що в нас дійсно великий потенціал.

Сподіваюся, завтра, як мінімум не повториться ситуація матчу з румунами. У нас досить молода команда, хлопці вчаться на своїх помилках. Команда підійде до гри з великою відповідальністю й покаже свій потенціал.

Сільвіньйо, головний тренер збiрної АлбанIї:

Я дуже високої думки про збірну України та її головного тренера Сергія Реброва. У кожній лінії цієї команди є сильні виконавці. Причому вони мають чудові фізичні та технічні характеристики. Судаков, Циганков… У суперника дуже багато класних футболістів. На нас очікує вкрай важкий поєдинок. Повторюся, збірна України дуже добре збалансована — як фізично, так і технічно.

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