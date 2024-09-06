Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна України розпочинає новий розіграш Ліги націй-2024/25 і першим суперником команди Сергія Реброва буде Сербія.

У новому сезоні турніру Україна виступає у групі В1, де її суперниками, окрім Сербії, є Чехія та Грузія.

На папері Україна виглядає одним із фаворитів, але всі ми знаємо, що було на минулому Євро-2024, тому потрібно підходити до кожного матчу дуже відповідально та з максимальною увагою.

Напередодні стартового матчу Ліги націй для "синьо-жовтих" ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати щодо майбутнього стартового складу збірної України та звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

Українська асоціація футболу офіційно вже повідомила, що "синьо-жовтим" не зможе допомогти форвард Артем Довбик, який має травму. Всі інші здорові та готові вийти на поле.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України, як і на Євро-2024, знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3, проте в гібридному варіанті з перебудовою під час оборони в 5-3-2.

ВОРОТАР

Традиційно воротарська позиція у збірній може похвалитися сильною конкуренцією, проте не всі голкіпери отримують практику в офіційних матчах.

Анатолій Трубін став основним воротарем збірної на Євро-2024 після невдалого матчу Андрія Луніна проти Румунії. У матчах проти Бельгії та Словаччини до воротарської позиції було мінімум питань.

Виберемо Трубіна, незважаючи на те, що його Бенфіка почала свій сезон "м'яко кажучи" невдало.

Втім, є ще й Георгій Бущан, який відіграв уже вісім матчів за Динамо, з яких три на нуль. Форма Георгія зараз на висоті і не виключено, що Ребров може довірити місце у воротах саме йому.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Як і раніше на позицію правого захисника претендують два футболісти — Юхим Конопля та Олександр Тимчик.

Обидва отримали ігровий час на Євро-2024 та обидва продовжують стабільно грати у своїх грандах УПЛ.

По суті зараз є двоє рівноцінних гравців і тут вибір дуже складний, але все віддамо перевагу захиснику Шахтаря Коноплі, а швидкісний Тимчик, швидше за все, вийде на заміну, щоб освіжити фланг у другому таймі.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

У виборі центральних захисників у Реброва є набір із п'яти виконавців на будь-який смак.

Одне місце гарантовано віддаємо представнику АПЛ із Борнмута Іллі Забарному, який і раніше показує стабільний рівень в одному з найкращих чемпіонатів світу. Його місце в старті практично не викликає сумнівів.

А ось місце його партнера – питання досить складне. Тут можуть зіграти Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Денис Попов та Максим Таловєров.

Наразі найбільше ігрової практики у Попова та Таловєрова — по сім матчів за клуби, проте обидва гравці більше заточені на оборону, а в матчі проти албанців, як ми сподіваємось, буде більше атакуючих дій.

Виходячи з цього, вибір, напевно, буде зроблено на користь перевіреного бійця Миколи Матвієнка, який хоч і провів 243 хвилини цього сезону, але вже відзначився двома асистами.

Є ще Валерій Бондар, який також готовий вийти на поле за будь-якої можливості, тож як бачимо вибір у Реброва досить солідний.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний та Микола Матвієнко

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На жаль, позиція лівого захисника у збірній вже давно перебуває без належної конкуренції, тому тут головне без травм та сюрпризів.

Єдиним, надійним та перевіреним варіантом є Віталій Миколенко. Цього сезону 25-річний українець провів чотири матчі за "ірисок", у яких відзначився одним асистом. Нині Віталій перебуває у гарній фізичній формі, тому розраховуватиме на нього.

Є ще варіант з використанням універсала Олександра Зінченка, але все ж таки ми виберемо Миколенка, у якого ігрова практика та потенціал на цій позиції помітно побільше.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

На позицію опорника у збірній є як досвідчені гравці, так і молодь, яка чудово прогресує на клубному рівні.

Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук, як і раніше, у розташуванні збірної і готові допомогти "синьо-жовтим", але всі ми розуміємо, що в якийсь момент їх потрібно буде міняти і вони найкраще підходять до більш захисного футболу.

Тому робимо ставку на молодого та енергійного Володимира Бражка, який цього сезону вже провів шість матчів за киян. У нього дуже хороший потенціал і головне правильно їм розпорядитися, що Реброву цілком під силу. Він уже зарекомендував себе на Євро-2024, тож досвід у нього вже є.

Вибір Football.ua: Володимир Бражко

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центральну лінію півзахисту вибір приємний та різноманітний. На місця претендують Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Георгій Судаков, Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

Всі гравці мають свої індивідуальні якості, але не всі, знову ж таки, можуть похвалитися стабільною ігровою практикою. Шапаренко та Піхальонок стабільно грають у Динамо, як і Георгій Судаков у Шахтарі. Форма Маліновського також має бути на хорошому рівні, а ось у Зінченка проблема з потраплянням до складу команди Мікеля Артети, проте він все одно залишається важливою одиницею "синьо-жовтих".

Ми ж зробимо вибір на користь перевіреної та амбітної пари Шапаренко – Судаков. Обидва гравці мають гарний поставлений удар, а також чудово роздають передачі по флангах. Втім, тут може втрутитися і Піхальонок, який засяяв новими фарбами у складі Динамо після переходу з Дніпра-1.

Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков

ПРАВИЙ ВІНГЕР

На правий фланг вже є нове покоління у вигляді Віктора Циганкова з Жирони, який вже встиг відзначитися гольовими діями в новому сезоні, якраз перед поїздкою до табору "синьо-жовтих".

Його місце на полі практично не викликає сумніву – головне, щоб не було проблем зі здоров'ям. За недавніми словами Мічела, Віктор пропустив частину підготовки до сезону, і зараз навантаження йому даються досить важко. Втім, це не заважає йому показувати високий рівень, до якого він нас привчив у минулій кампанії в Ла Лізі.

У другому таймі ми маємо побачити на полі Андрія Ярмоленка, одного з лідерів команди, особливо у плані досвіду. Андрій стабільно грає в Динамо, але за всієї поваги, на весь матч його не вистачає, а ось вийти освіжити фланг у збірній — саме те, що потрібно.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков

ЛІВИЙ ВІНГЕР

На лівому фланзі атакуючої лінії збірної вибір є і він є досить очевидним для Реброва — це Михайло Мудрик.

Цього сезону Мудрик отримує ігровий час, хоча звичайно не так багато, як хотілося б у складі Челсі. У клубі у нього зовсім інші функції, ніж у збірній, тому не варто сильно захоплюватися його справами у "синіх", а пригадаємо, що він дає національній команді – а саме швидкість і тут без суперечок.

Також на його позиції могли б зіграти Судаков та Маліновський, але їм явно не вистачає якостей флангових гравців, які має Михайло.

Вибір Football.ua: Михайло Мудрик

ФОРВАРД

На позицію нападника конкуренція стабільна та якісна. На даний момент усі отримують ігрову практику, але не всі можуть допомогти збірній.

Звичайно ж, йдеться про Довбика, який отримав м'язову травму в останньому матчі за Рому в Серії А. На жаль, володар трофею Пічічі минулого сезону і номінант на Золотий м'яч пропустить найближчі матчі збірної.

Таким чином, залишається два варіанти – Роман Яремчук та Владислав Ванат. Тут віддамо перевагу Яремчуку, який є перевіреним бійцем Реброва, навіть коли він не мав ігрової практики, на відміну від Ваната в Динамо.

Роман чудово почувається у боротьбі на другому поверсі, може поставити спину захисникам та почати атаку своїх партнерів по команді. Ванат має більш швидкісні дані, ніж Яремчук, тому, швидше за все, він освіжить напад у другому таймі.

Вибір Football.ua: Роман Яремчук

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ АЛБАНІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Саме таким вийшов наш вибір стартового складу збірної України на матч проти Албанії. Є невеликі нюанси, але все ж таки ми знаємо перевірених бійців Реброва.

Матч проти албанців може піти за різним сценарієм і можуть стати в нагоді гравці з окремими індивідуальними якостями, так що можно очікувати від Реброва деяких сюрпризів — краще від нього, ніж від албанців.

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!