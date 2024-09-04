Український форвард посперечається за нагороду найкращого гравця минулого сезону.
Артем Довбик, Ballon d'Or France Football
04 вересня 2024, 21:32
Нападник італійської Роми та національної збірної України Артем Довбик потрапив до списку номінантів на Золотий м'яч-2024, володар якого визначиться на щорічній церемонії Ballon d'Or від журналу France Football.
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27-річний український форвард потрапив до списку претендентів на звання найкращого гравця минулого сезону завдяки своїм виступав за іспанську Жирону, в складі якої він став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24.
У кампанії-2023/24 Артем Довбик провів за Жирону 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 25 голів та віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.