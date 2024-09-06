Ліга націй

Іспанський фахівець відзначив свого підопічного.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував переможну гру з Хорватією (2:1) в рамках 1-го туру Ліги націй. Цитує 51-річного іспанця Record.

"Дуже видовищний матч. Хорвати, які сім років грали в чотири захисники, сьогодні зіграли в п'ять. У першому таймі ми виглядали добре, але після голу суперник перехопив ініціативу, і в другому таймі нам довелося продемонструвати іншу сторону своєї гри. Ми зіграли блискуче. Класно розпоряджалися м'ячем, забили два голи, створили більше моментів.

Це історичний момент. 900 голів — це неймовірно. І це правда, що він забив 900-й гол, виступаючи за збірну, тому що він їй відданий, він допомагає молодим футболістам у роздягальні.

Думаю, фанати оцінили. Забити 900-й гол у день вшанування Пепе — це ще більш особлива подія", — сказав Мартінес.