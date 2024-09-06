Ліга націй

Керманич збірної Албанії висловився про майбутній матч проти України у Лізі націй.

Національна збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй-2024/25 поєдинком проти збірної Албанії.

Головний тренер албанської команди Сільвіньйо поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "синьо-жовтими".

"Я дуже високої думки про збірну України та її головного тренера Сергія Реброва. У кожній лінії цієї команди є сильні виконавці. Причому вони мають чудові фізичні та технічні характеристики. Судаков, Циганков… У суперника дуже багато класних футболістів. На нас очікує вкрай важкий поєдинок. Повторюся, збірна України дуже добре збалансована — як фізично, так і технічно.

Мушу сказати, що з нашої групи на Євро виступали не тільки Україна та Албанія, а й Грузія із Чехією. Наш квартет дуже серйозний. Коли ти граєш на Євро — це найвищий рівень. Гравці показують свій максимум. Ліга націй, звісно, інший турнір. Але, незважаючи на важке для наших футболістів літо, ми намагатимемося добре виступити в цьому турнірі", — цитує слова Сільвіньйо офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна — Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня. Стартовий свисток на Дженералі Арена в чеській Празі пролунає о 21:45 за київським часом.