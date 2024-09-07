Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 7 вересня 2024 року.

Збірна Італії в своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула вольову перемогу над Францією на чужому полі (3:1).

Цей матч розпочинався для італійців найгіршим чином — вони пропустили вже на 13 секунді через власну помилку, що стало найшвидшим голом у історії суперників.

Однак після цього Франція завчасно почала вважати, що гру зроблено, за що була покарана ще посеред першого тайму, а вже після перерви команду Дідбє Дешама взагалі залишили без очок за підсумками цього протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Італія у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Франція — Італія 1:3

Голи: Баркола, 1 — Дімарко, 31, Фраттезі, 51, Распадорі, 74

Франція: Меньян — Клосс (Кунде, 77), Конате, Саліба, Ернандес — Фофана (Коне, 58), Канте (Заїр-Емері, 77) — Грізманн (Тюрам, 77), Олісе (Дембеле, 58), Баркола — Мбаппе.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі (Буонджорно, 71) — Камб'язо, Фраттезі (Удоджі, 62), Річчі, Тоналі, Дімарко (Бершіаніні, 81) — Пеллегріні (Распадорі, 46) — Ретегі (Кін, 81).

Попередження: Саліба, Коне — Ретегі