Ліга націй

Керманич Італії прокоментував перемогу над Францією.

Збірна Італії напередодні в своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула вольову перемогу над Францією на чужому полі (3:1).

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував виступ власної команди.

"Наша реакція на пропущений м’яч була ключовим моментом у грі. Ми одразу відреагували, спробували розслабити команду, а хлопці потім заграли в ту гру, у яку хотіли грати від початку. Тому я можу тільки двічі похвалити їх за це.

Однак якості ніколи не буває занадто багато, завжди є можливість зробити щось краще. Було важливо залишатись єдиною командою після цієї прикрої невдачі на старті.

Тоді було стільки напруги, що навіть найменша ситуація могла створити хаос — ось що відбувалось у нашому футболі на початку гри.

Тут вирішальну роль відіграє психологічна стійкість, оскільки є страх, що ти можеш чогось не досягти, але це те, що нам потрібно виправити в собі.

До стартового складу ми обрали групу гравців, які завжди в грі. Вони, звісно, трохи свіжіші, аніж були наприкінці минулого сезону, тому, імовірно, нам пощастило знайти кілька молодих гравців, які прагнуть проявити себе.

Індивідуальне бажання та пристрасть — це ключ до будь-якого успіху.

Тоналі? Його гра була чудовою. Ми боялись, що він не витримає всі 90 хвилин, але в останні п'ять він промчав по флангу і сам пробив по воротах, тож питань не виникало. Ми знову відкрили для себе фантастичного гравця", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.