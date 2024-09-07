Ліга націй

Захисник Італії прокоментував перемогу над Францією.

Напередодні збірна Італії в своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула вольову перемогу над Францією на чужому полі (3:1).

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Федеріко Дімарко прокоментував виступ власної команди.

"Було нелегко повернутись на правильний шлях після важкого та невдалого виступу Євро, тож нам потрібна була ця перемога, щоб підняти бойовий дух команди.

Ми грали дуже добре, Франція завжди знайде свої кілька шансів біля чужих воріт, але загалом ми задоволені результатом і грою.

Завжди непросто перемагати таку команду, як Франція, особливо на її полі, тому ми повинні відштовхуватись від цього результату в подальшому", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.