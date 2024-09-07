Ліга націй

Півзахисник Італії прокоментував перемогу над Францією.

У своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй напередодні збірна Італії здобула вольову перемогу над Францією на чужому полі (3:1).

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Федеріко Дімарко прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий, коли мої голи допомагають команді перемагати. Так у них з’являється якась додаткова вага.

Сьогоднішній вечір повинен був стати для нас перезапуском. Невдача на чемпіонаті Європи, на мою думку, була справою ментальності. Було багато тиску на нас, і навіть у роздягальні ми відчували його дуже сильно. Ми були виснажені.

Натомість сьогодні ввечері ми були в повному порядку та розкуті, спробували кілька речей, які нам запропонували тренери й у підсумку рухались у правильному напрямку.

Ви завжди вчитеся на поразках, я думаю, що атмосфера в команді змінилось. Ми стали вільнішими і спокійнішими. Ми повинні продовжувати йти цим шляхом, із цим переможним відчуттям.

Обійми із Спаллетті після гола? У всіх нас було потворне літо, але ми знову побачилися і розділили провину за результат на Євро. Це не 99% його провини та 1% нашої, як говорять, тому що це ми, гравці, виходимо на поле. Скажімо так, це були обійми перезавантаження.

Коли Баркола забив, я подумав, що Італія згорить 0:6. Але жарти в сторону, ми думали, що повинні були почати робити те, про що нас просив тренер", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.