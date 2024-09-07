Італія шокувала французів.
Барколя, getty images
07 вересня 2024, 09:22
Нападник збірної Франції Бредлі Барколя прокоментував свій дебютний гол у складі національної команди. Його слова наводить RMC.
"Пишаюся першим голом за збірну, але розчарований поразкою. Ми могли зіграти краще.
Я намагаюся бути найкращим у кожному матчі і завжди готовий грати — не важливо, у стартовому складі чи ні. Я отримую задоволення від гри і віддаю всі сили на тренуваннях і в матчах", — сказав Барколя.
Нагадаємо, вінгер ПСЖ забив свій дебютний гол за збірну Франції у ворота національної команди Італії (1:3)
у матчі 1-го туру Ліги націй.
Раніше повідомлялося, що гол Барколя
став найшвидшим в історії "ле бле".