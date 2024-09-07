Ліга націй

Форвард Італії прокоментував перемогу над Францією.

Збірна Італії у своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй УЄФА напередодні здобула вольову перемогу над Францією на чужому полі (3:1).

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Скуадри Адзурри" Джакомо Распадорі прокоментував виступ власної команди.

"Це дійсно велика перемога, ми змогли зробити багато позитивних кроків на шляху нашого розвитку цього вечора.

Такий вольовий успіх — це правильний спосіб заявити, що ми готові до чогось більшого.

Ми повинні були відновитись після поганого виступу влітку на Євро. Ми збільшили щільність нашого захисту й зуміли зробити те, що від нас вимагала гра.

Для моїх ігрових характеристик позиція другого форварда — це найкраща роль із можливих. Я можу зв’язати гру й допомогти півзахисникам. Таким чином я можу проявити себе з найкращого боку.

Я завжди хочу бути відкритим для моїх партнерів по команді, щоб створити правильний простір для досягнення успіху.

Євро-2024? Це було жахливо. На нас було багато тиску, а зараз ми намагаємося підготуватися якнайкраще до тих матчів, які маємо зіграти в найближчі кілька днів", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.