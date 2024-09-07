Ліга націй

Відбувся перший матч ігрового дня.

У стартовому матчі сьогоднішнього дня у рамках першого туру Ліги націй збірна Фарерських островів на своєму полі зіграла внічию з Північною Македонією.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Господарі поля відкрили рахунок на дев'ятій хвилині, коли Вілйорнур Давідсен реалізував пенальті. Гості відповіли тією ж монетою – на 49 хвилині Еніс Барді скористався одинадцятиметровим ударом та зрівняв цифри на табло.

В іншому матчі групи С4 між собою зіграють Вірменія та Латвія.

Фарерські острови — Північна Македонія 1:1

Голи: Давідсен, 9 (пен) — Барді, 49 (пен).

Фарерські острови: Рейнатред — Давідсен, Чуквуді (Аскхам, 46), А. Едмундссон, Даніельсен — Єнсен (Міккельсен, 66) — Ольсен (Йоганнесен, 85), С. Ватнгамар, Г. Ватнгамар (Кнудсен, 85), Серенсен — Ж. Едмундссон (Юстінуссен, 66).

Північна Македонія: Дімітрієвські — Мусліу, Серафімов, Ільязовскі (Аліоскі, 46) — Дімоскі, Барді, Алімі, Чурлінов (Ілієвські, 77), Мітровські (Камілі, 46) — Ельмас, Міовські.

Попередження: Чуквіді, Едмундссон — Ільязовскі, Серафімов, Алімі.