Ліга націй

Француз отримав пошкодження в ході поєдинку з Італією.

Центральний півзахисник Варрен Заїр-Емері не допоможе збірній Франції у наступному матчі Ліги націй УЄФА, передає видання L'Equipe.

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу 07.09.2024

У поєдинку з Італією в першому турі нового розіграшу ЛН 18-річний француз з'явився на полі на 77-й хвилині. Через отримане в ході тієї зустрічі пошкодження литкового м'язу лівої ноги Заїр-Емері не зіграє проти Бельгії.

Зараз на рахунку Варрена один гол у чотирьох матчах за "Ле Бле".

Протистояння французів і бельгійців у Ліоні відбудеться в понеділок, 9 вересня. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.