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Гравець "синьо-жовтих" дав свій коментар після матчу.

Нападник збірної України Владислав Ванат дав коментар після матчу з Албанією (1:2).

"Ми незадоволені. Не знаю, що тут коментувати. Програли збірній Албанії гру, яку не повинні були програвати.

Звичайно, говорили, щоб не повторити так, як на Євро перший матч із румунами, і виходити з більшим бажанням.

Мені здається, що до першого пропущеного гола гра була під нашим контролем, але мені здається, перший пропущений м'яч переломив хід гри", — сказав Ванат в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.