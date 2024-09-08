Гравець "синьо-жовтих" дав свій коментар після матчу.
Владислав Ванат, Getty Images
08 вересня 2024, 00:53
Нападник збірної України Владислав Ванат дав коментар після матчу з Албанією (1:2).
"Ми незадоволені. Не знаю, що тут коментувати. Програли збірній Албанії гру, яку не повинні були програвати.
Звичайно, говорили, щоб не повторити так, як на Євро перший матч із румунами, і виходити з більшим бажанням.
Мені здається, що до першого пропущеного гола гра була під нашим контролем, але мені здається, перший пропущений м'яч переломив хід гри", — сказав Ванат в ефірі MEGOGO.
На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.