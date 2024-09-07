У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна України в Празі приймала збірну Албанії.

Протягом першого тайму зустрічі вболівальники голів не побачили. По перерві Юхим Конопля вивів Україну вперед. Албанії для відновлення паритету знадобилося всього 5 хвилин — результативний удар на рахунку Ардіяна Ісмайлі. Трохи пізніше гості вийшли вперед завдяки голу Ясіра Асані.

1:0, Конопля, 49'

1:1, Ісмайлі, 54'

1:2, Асані, 66'