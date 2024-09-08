Ліга націй

Форвард Англії прокоментував перемогу над Ірландією.

Напередодні збірна Англії в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА обіграла Ірландію (2:0).

Ірландія — Англія 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "трьох левів" Джек Гріліш поділився враженнями від протистояння.

"Я пережив один із найгірших літніх періодів у своєму житті, коли не поїхав на Євро-2024, однак зараз потрохи повертаюсь до роботи.

Мені потрібно почати грати регулярно і забивати голи, що я і зробив сьогодні. Я все ще не відчуваю себе на 100%, але я наближаюсь до цього.

Особливо сподобалось підходити до вболівальників і почути, як вони скандують моє ім’я після гри.

Немає кращого відчуття, аніж грати за Англію. Особливо в таких іграх, як ця, де на тебе дивиться вся країна", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Англія проведе вдома проти Фінляндії.