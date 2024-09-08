Керманич Угорщини прокоментував розгром від Німеччини.
Марко Россі, Getty Images
08 вересня 2024, 08:35
Напередодні збірна Угорщини в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА зазнала розгромної поразки від Німеччини (0:5).
Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри головний тренер "чарівних мадярів" Марко Россі поділився враженнями від протистояння.
"У першому таймі ми боролись з німцями на рівних. Так, припускались помилок, але діяли не так уже й погано. Потім ми перейшли до пресингу, але це залишило простір між лініями, і німці цим скористались.
0:5 — ганебний результат, нам усім соромно за другий тайм. Після перерви ми майже не виграли жодної дуелі, у нас було багато невимушених утрат м’яча, ми практично зникли з поля, що неприпустимо, коли ти носиш кольори угорського прапору.
Через три дні у нас матч проти Боснії і Герцеговини, який матиме психологічний аспект, але якщо ми не зможемо відреагувати на цю ситуацію, нам не місце на полі", — заявив італійський фахівець.
Наступний матч Угорщина проведе вдома проти Боснії і Герцеговини.