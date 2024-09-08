Ліга націй

Керманич Угорщини прокоментував розгром від Німеччини.

Напередодні збірна Угорщини в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА зазнала розгромної поразки від Німеччини (0:5).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "чарівних мадярів" Марко Россі поділився враженнями від протистояння.

"У першому таймі ми боролись з німцями на рівних. Так, припускались помилок, але діяли не так уже й погано. Потім ми перейшли до пресингу, але це залишило простір між лініями, і німці цим скористались.

0:5 — ганебний результат, нам усім соромно за другий тайм. Після перерви ми майже не виграли жодної дуелі, у нас було багато невимушених утрат м’яча, ми практично зникли з поля, що неприпустимо, коли ти носиш кольори угорського прапору.

Через три дні у нас матч проти Боснії і Герцеговини, який матиме психологічний аспект, але якщо ми не зможемо відреагувати на цю ситуацію, нам не місце на полі", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Угорщина проведе вдома проти Боснії і Герцеговини.