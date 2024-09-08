Ліга націй

Керманич Німеччини прокоментував розгром Угорщини.

Напередодні збірна Німеччини в домашньому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА завдала розгромної поразки Угорщині (5:0).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн поділився враженнями від протистояння.

"Я думаю, що на початку гри, перші 5-10 хвилин, ми були трохи недбалими і робили кілька невдалих передач. Натомість після цього ми помітно домінували, мали хороший контроль і створили багато моментів.

Ми повинні були забивати більше голів у першому таймі. Ми повинні розвинути інстинкт вбивці, щоб вирішувати матчі раніше. Хімія в команді є, і поки це так, ми завжди можемо вдосконалюватись.

Мусіала? За останній рік Джамал вже пройшов велику трансформацію з точки зору його присутності в штрафному, він став надзвичайно хорошим у цьому.

Перед Євро було невелике зауваження до цього виняткового гравця, що він недостатньо часто потрапляє саме до чужих володінь. Під час турніру він був дуже хорошим, а сьогодні — просто феноменальним", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Нідерландів.