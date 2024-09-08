Півзахисник Німеччини прокоментував розгром Угорщини.
Джамал Мусіала, Getty Images
08 вересня 2024, 09:15
Збірна Німеччини напередодні в домашньому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА завдала розгромної поразки Угорщині (5:0).
Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала поділився враженнями від протистояння.
"Найкращий мій виступ за Німеччину? Можливо, навіть якщо я відчуваю, що моя загальна гра могла бути ще кращою.
Приємно покращувати статистику, але головне, що ми виграли гру, і тепер ми можемо з нетерпінням чекати на гру у вівторок.
Важливо, щоб ми зберегли радість від футболу, яку отримали під час домашнього Євро. У нас попереду є 20 ігор до чемпіонату світу. Ми повинні використовувати кожну гру.
Улітку ми втратили чотирьох гравців, які відігравали важливу роль, тому нам потрібно налагодити взаємодію знову.
Грати в парі з Вірцем? Це було дуже весело. Завжди весело грати з Фло. Ми знайшли свій ритм після 1-2 голів і з такою впевненістю можемо продовжувати грати весь вечір", — заявив німецький виконавець.
Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Нідерландів.