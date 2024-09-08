Ліга націй

Півзахисник Німеччини прокоментував розгром Угорщини.

Збірна Німеччини напередодні в домашньому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА завдала розгромної поразки Угорщині (5:0).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала поділився враженнями від протистояння.

"Найкращий мій виступ за Німеччину? Можливо, навіть якщо я відчуваю, що моя загальна гра могла бути ще кращою.

Приємно покращувати статистику, але головне, що ми виграли гру, і тепер ми можемо з нетерпінням чекати на гру у вівторок.

Важливо, щоб ми зберегли радість від футболу, яку отримали під час домашнього Євро. У нас попереду є 20 ігор до чемпіонату світу. Ми повинні використовувати кожну гру.

Улітку ми втратили чотирьох гравців, які відігравали важливу роль, тому нам потрібно налагодити взаємодію знову.

Грати в парі з Вірцем? Це було дуже весело. Завжди весело грати з Фло. Ми знайшли свій ритм після 1-2 голів і з такою впевненістю можемо продовжувати грати весь вечір", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Нідерландів.