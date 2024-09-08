Ліга націй

Провальний старт Ліги націй.

Півзахисник збірної Албанії Кріст'ян Асллані прокоментував перемогу над збірною України (2:1) в рамках 1-го туру Ліги націй.

"Це була чудова перемога на виїзді, проти команди, яка грає в хороший футбол.

Вони тримали м'яч, а ми оборонялися. Ми дуже щасливі після цієї перемоги. Тепер треба підготуватися до ще одного матчу. Перемога у першому матчі завжди дуже допомагає. Коли добре розпочинаєш, ти на крок попереду", — сказав Аслані.