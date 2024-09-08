Коментар наставника збірної Албанії.
Сілвіньйо, Getty Images
08 вересня 2024, 00:59
Головний тренер національної збірної Албанії Сілвіньйо дав коментар після матчу з Україною (2:1).
"Це заслужена перемога. Ми добре виступили. Це перша перемога після довгої перерви в офіційному матчі, після перемоги над Чехією. Ми грали дуже добре, і ми щасливі.
Наступні суперники будуть складними. Це була важлива перемога, бо дуже складно перемогти, пропустивши гол. Ми добре зіграли тактично і добре позиційно. Ми провели сильний матч", — сказав Сілвіньйо в коментарі KOHA.
На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.