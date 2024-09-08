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Коментар наставника збірної Албанії.

Головний тренер національної збірної Албанії Сілвіньйо дав коментар після матчу з Україною (2:1).

"Це заслужена перемога. Ми добре виступили. Це перша перемога після довгої перерви в офіційному матчі, після перемоги над Чехією. Ми грали дуже добре, і ми щасливі.

Наступні суперники будуть складними. Це була важлива перемога, бо дуже складно перемогти, пропустивши гол. Ми добре зіграли тактично і добре позиційно. Ми провели сильний матч", — сказав Сілвіньйо в коментарі KOHA.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.