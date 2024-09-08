Ліга націй

Захисник Німеччини прокоментував розгром Угорщини.

У домашньому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА збірна Німеччини напередодні завдала розгромної поразки Угорщині (5:0).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Бундестім" Йосуа Кімміх поділився враженнями від протистояння.

"Важливо, що ми сьогодні перемогли. Перший тайм був хорошим, але ми могли забити й більше голів.

Після цього перші 5-10 хвилин другого тайму були непростими. Роберт Андріх зробив чудовий блок, щоб не допустити зрівняння рахунку суперниками. А потім ми забили другий гол після подачі з кутового, після чого гра стала більш відкритою.

Загалом ми дуже добре контролювали гру, і це була заслужена перемога.

Чому Мусіалу не номінували на Золотий м’яч? Ні. Я не знаю, за якими критеріями приймається рішення. У цьому списку справді повинні бути найкращі гравці, і Джамал, безумовно, — один з них. Він довів це сьогодні знову", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Нідерландів.