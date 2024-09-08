Ліга націй

Форвард Німеччини прокоментував розгром Угорщини.

У домашньому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА збірна Німеччини напередодні завдала розгромної поразки Угорщині (5:0).

Німеччина — Угорщина 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Бундестім" Йосуа Кімміх поділився враженнями від протистояння.

"Думаю, уболівальники ще не розуміють, наскільки важлива для нас Ліга націй. Тут ми граємо проти сильних суперників.

Ми перенесли ейфорію від Євро на цю гру, і я пишаюсь виступом команди. У нас було багато глибоких передач уперед на Кая, Джамала, Флоріана чи мене, тому супернику було важко нас читати. Ми створили дуже багато моментів.

Приємно спостерігати за тим, що роблять на полі Вірц та Мусіала. Нам дуже пощастило, що вони в нашій команді. Це справжній привілей", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе на виїзді проти Нідерландів.