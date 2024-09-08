Ліга націй

Потужна гра в атаці від "оран'є".

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу над національною командою Боснії і Герцеговини (5:2) в матчі 1-го туру Ліги націй. Його слова наводить УЄФА.

"Нам багато чого вдалося в роботі з м'ячем. Ми багато ним володіли, тримали гру під контролем. Футболісти добре грали між лініями, і ми створили велику кількість моментів.

Насправді наша команда могла забити й більше, але якщо забиваєш п'ять, не можна бути незадоволеним.