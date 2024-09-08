Потужна гра в атаці від "оран'є".
Куман, getty images
08 вересня 2024, 11:24
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу над національною командою Боснії і Герцеговини (5:2) в матчі 1-го туру Ліги націй. Його слова наводить УЄФА.
"Нам багато чого вдалося в роботі з м'ячем. Ми багато ним володіли, тримали гру під контролем. Футболісти добре грали між лініями, і ми створили велику кількість моментів.
Насправді наша команда могла забити й більше, але якщо забиваєш п'ять, не можна бути незадоволеним.
Зіркзе відкрив рахунок у матчі, а це завжди дуже важливо. Він брав активну участь у грі, був небезпечний на полі, тож я дуже задоволений його дебютом в основному складі", — сказав Куман.
Наступний свій матч збірна Нідерландів проведе з національною командою Німеччини. Гра відбудеться 10-го вересня, о 21:45 за київським часом.