Ліга націй

Завершилися ще чотири поєдинки другого туру нової кампанії турніру.

У рамках другого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у неділю, 8 вересня, відбулися ще чотири матчі.

Данія в кожному з двох таймів скерувала по м'ячу у ворота Сербії, здобувши три очки.

Данія — Сербія 2:0

Голи: Гренбек, 36, Поульсен, 61

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Вестергор, Андерсен — Ба, Гейб'єрг, Нергор (Юльманн, 60), Крістіансен (Френдруп, 81) — Гренбек (Ісаксен, 60), Поульсен (Вінд, 69), Еріксен (Доргу, 68)

Сербія: Райкович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович (Мітрович, 64), Ілич, Груїч (Живкович, 46), Лукич (Белич, 72), Бірманчевич (Йованович, 80) — Самарджич (Ратков, 64) — Йович

Попередження: Андерсен, Крістіансен — Лукич, Мітрович, Павлович

Гол Кіріла Десподова виявився вирішальним у протистоянні між Болгарією та Північною Ірландією.

Болгарія — Північна Ірландія 1:0

Гол: Десподов, 40

Болгарія: Мітов — Попов, Петков, Атанасов, Нюрнбергер — Кірілов (Дімітров, 72), Костадінов (Петров, 78), Груєв — Десподов (Іванов, 78), Колєв (Ахмедов, 63), Мінчев (Панайотов, 72)

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл — Г'юм (Маккосленд, 83), Баллард, Макнейр, Браун — Ш. Чарльз, Севілл, Льюїс — Бредлі, Д. Чарльз (Лейвері, 59), Прайс (Маккенн, 82)

Попередження: Ахмедов, Нюрнбергер — Ш. Чарльз, Макнейр, Бредлі, Г'юм

Словаччина в матчі проти Азербайджану встановила підсумковий рахунок на табло ще за підсумками першого тайму.

Словаччина — Азербайджан 2:0

Голи: Дуда, 22 (пен.), Стрелец, 26

Словаччина: Дубравка — Д'ємбер, Шкрініар, Оберт, Ганцко (Козловскі, 90+3) — Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 71) — Суслов (Дюріш, 71), Стрелец (Боженік, 84), Гараслін (Тупта, 84)

Азербайджан: Дженетов — Сейдієв (А. Хусейнов, 37), Маммадов, Б. Хусейнов (Алієв, 70), Джафаркулієв — Джамалов (Дінієв, 78), Мустафаєв (Шейдаєв, 46), Ісаєв — Кекчу (Нурієв, 46), Дадашов, Байрамов

Попередження: Сейдієв, Джафаркулієв, Байрамов, Алієв

Гібралтар драматично втратив звитягу над Ліхтенштейном наприкінці домашнього поєдинку.

Гібралтар — Ліхтенштейн 2:2

Голи: Вокер, 8, Скенлон, 90+7 — Саглам, 53, Гаслер, 90+14 (пен.)

На 82-й хвилині Вокер не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Гібралтар: Банда — Джоллі (Валаріно, 73), Лопеш, Еннслі, Оліверо — Вокер (Каск'яро, 90+10), Бент, Торілла, Брітто — Скенлон, Де Барр (Бартоло, 57)

Ліхтенштейн: Б. Бюхель — Бек, Візер, Геппель (Мартін Марксер, 87) — Маєр, Гаслер, М. Бюхель (Вольфінгер, 87), Зеле, Кіндле (Марко Марксер, 75) — Люк-Нотаро (Нецер, 75), Саглам

Попередження: Оліверо, Торілла, Бартоло, Брітто, Еннслі — Візер, Люк-Нотаро, М. Бюхель, Кіндле, Маєр, Зеле, Нецер