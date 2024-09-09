Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Напередодні збірна Іспанії в своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула яскраву перемогу над Іспанією на чужому полі (4:1).

Швейцарія — Іспанія 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власних підопічних.

"Ми продемонстрували дуже цілісну гру. Педрі проводив чудовий матч, але ми розуміли, що для того, щоб мати шанси втримати результат, який на той момент ми мали, ми повинні були зробити його заміну.

Наша команда відчували себе дуже потужно. Із 10 гравцями на полі ми зіграли в ідеальний футбол: дуже добре захищалися, і зрештою чудовий матч провів наш воротар.

Ця команда сповнена впевненості в собі, залишаючись при цьому скромною, тому що те, що вона робить зараз, є історичним. Ми відчуваємо, що робимо щось важливе для країни, що люди можуть ідентифікувати себе з цією групою гравців. Вони виростають зі смирення та самопожертви. Я пишаюсь цією командою, яка не перестає мене дивувати.

Ямал? Він феноменальний. Стомлений і виснажений, так, але це нормально. Зважаючи на те, як йшла гра, ми вирішили, що нам потрібен внесок Феррана Торреса наприкінці.

Я замінив Ламіна тому, що ви мені б потім казали: "Що ти робиш, із глузду з'їхав?". Ми дуже добре знаємо Феррана, для когось він породжує певні сумніви, але для мене він не викликає ні найменшого сумніву.

Я працюю з Ферраном від шістнадцяти років і знаю, що він нам дасть. Цього тижня він також став одним з капітанів збірної, і у своєму віці він є одним з гравців, які зіграли найбільше матчів за національну збірну. Його дуже люблять, але іноді, на жаль, як і деяких інших гравців, його недостатньо визнають.

Фабіан Руїс для мене якщо не найкращий, то один з найкращих гравців у світі на своїй позиції. Я не здивований його виступом. Я дуже радий за всіх гравців, особливо за Хозелу, тому що він на це заслужив. Він провів найкращу гру з тих пір, як він працює з нами, він зробив все, про що ми його просили, як коли ми були з 11 гравцями на полі, так і коли ми залишились удесятьох.

Маючи десять гравців, ми змогли майстерно інтерпретувати гру. Ми дуже пишаємось цією командою і щодня бачимо, що ми продовжуємо рости і що нам є куди вдосконалюватись", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Данію.