Ліга націй

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Збірна Іспанії напередодні в своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула яскраву перемогу над Іспанією на чужому полі (4:1).

Швейцарія — Іспанія 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Хоселу прокоментував виступ команди.

"Якщо ви повинні вдягнути комбінезон і дощовики, аби захиститись від дощу, ви вдягаєте їх. Якщо гравця вашої команди вилучають за ходом гри, ви починаєте грати від захисту. Нам удалось повести 2:0, після чого довелось грати вдесятьох проти одинадцяти тривалий час, але ми проявили характер, щоб здобути дуже гарний результат.

Свій гол я присвячую тренеру де ла Фуенте. Це синонім удячності. Він був тим, хто зробив ставку на мене, коли ми грали за три важливі очки сьогодні, а він довірився мені як стартовому гравцеві. Це обійми дуже теплі через наші стосунки та дружбу.

У збірній ми всі великі друзі один одному. Але робота тренера надзвичайна, і я щасливий бути тут, робити свій внесок і додавати. Це гордість — представляти свою країну, і будь-хто з решти 25 гравців сказав би те саме.

Трансфер до Катару? Ці ліги дуже зростають, темп не сповільнюється, я граю всі хвилини і приїхав сюди дуже зарядженим. Я переживаю хороший момент у своїй кар'єрі й із нетерпінням чекаю на приїзд до національної збірної.

Сьогодні ми зіграли чудову гру проти такої великої команди, як Швейцарія. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Чемпіонат світу? Кілька тижнів тому дехто казав, що я йду на пенсію, а тепер мене питають про чемпіонат світу. Спочатку ми повинні думати про Лігу націй і потроху про все інше.

Це правда, що зрілість дала мені знання про те, де я перебуваю і що я можу зробити. Досвід — це ступінь, і він привів мене туди, де я є. За останні кілька років я грав за багато клубів, це було захоплюючими, але я все ще зростаю як футболіст та людина.

Я сподіваюсь продовжувати приносити перемоги в складі збірної Іспанії", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Данію.