Ліга націй

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Швейцарією.

У своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй УЄФА збірна Іспанії напередодні здобула яскраву перемогу над Швейцарією на чужому полі (4:1).

Швейцарія — Іспанія 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ферран Торрес прокоментував виступ команди.

"Ми знали, що доведеться страждати заради цієї перемоги. Головним героєм зустрічі стала вся команда, точніше те, як ми змогли подолати труднощі від вилучення.

Я думаю, що саме завдяки нашій єдності ми стали чемпіонами Європи, і це не випадково. Ми більше, аніж просто команда, ми — сім'я. Ми дуже добре ладнаємо за межами поля, і це потім помітно на полі.

У другому таймі ми майже не торкались м'яча. Але в підсумку ми змогли використати нашу зброю, контратаки, і вдало захиститись від атак суперників. Така перемога вдесятеро приємніша.

Це був уже 21 гол мій гол за збірну, і я сподіваюся, що їх буде набагато більше. Це те, заради чого я працюю, і я дякую тренеру за довіру. Я знав, що не зможу багато показати в атаці, але я також знав, що у мене будуть моменти, і сьогодні ми їх максимально використали.

Звісно, що Ліга націй — Це не Євро чи чемпіонат світу, але ми ставимось до кожної гри, як до фіналу. Думаю, ви бачили, як ми святкували цю перемогу", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Данію.