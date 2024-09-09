Ліга націй

Захистити від чого?

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відвідав передматчеву пресконференцію напередодні зустрічі з національною командою Чехії в рамках 2-го туру Ліги націй. Цитує 34-річного вінгера офіційний сайт УАФ.

"Звичайно, після матчу з Румунією кожен із гравців, які знаходилися в розташуванні збірної, зробив висновки. Думаю, це показала наша наступна гра, зі Словаччиною. Те, що ми програли Албанії, не потрібно розцінювати так, наче ми виходимо на поле й не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, розуміють, куди вони приїжджають, розуміють, що представляють країну, в якій іде війна.

Я приходжу на пресконференцію, щоб також захистити хлопців, — не слід на всіх накидатися. Ми хочемо показати яскравий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз всі збірні навчилися грати, вже немає легких ігор. Албанія — зовсім інша команда, ніж та, що була років п’ять тому. Вона це показала своєю грою на Євро та проти нас. Всі віддали максимум сил, але це футбол, нічого не вдієш. Потрібно з таких матчів робити висновки й рухатися далі.

Що я можу дати молодим? Звичайно, це досвід. Якщо молодий футболіст хоче щось у мене спитати — я завжди відкритий, готовий допомогти.

Хочу щиро подякувати гравцям збірної Чехії — Цоуфалу, Соучеку, Кралу, які дуже мене підтримували, пропонували свою допомогу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. За це я завжди буду їм вдячний.

Повітряна тривога? Важко до цього звикнути: коли триває гра, і ти чуєш сирену, потрібно йти в бомбосховище. Звичайно, це нелегко, але ми не можемо скаржитися, тому що знаємо, що роблять наші військові. Кому насправді важко — так це їм. Тому ми терпимо й намагаємося грати у футбол і дарувати людям якісь позитивні емоції", — заявив Ярмоленко.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про майбутню гру з Чехією.