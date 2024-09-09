Висновки зроблені.
Ребров, УАФ
09 вересня 2024, 19:15
Напередодні матчу 2-го туру Ліги націй між збірною України та національною командою Чехії, головний тренер "синьо-жовтих" поспілкувався з журналістами.
"Сьогодні Мудрик тренувався в загальній групі. Наскільки я бачу, всі гравці здорові, готові до завтрашньої гри з Чехією.
Ми сподіваємось на таку ж підтримку, як в матчі з Албанією, але ми не можемо дозволити собі 15 тисяч на чеському стадіоні, коли ми граємо проти місцевої збірної. Ми дуже вдячні Чехії, що надала нам можливість грати домашню гру в Празі. Я завжди вдячний Чехії за підтримку України, за їх позицію відносно війни в Україні. Ми тут, як вдома, дуже вдячний всім, хто допомагає.
Я вважаю, що це буде зовсім інша гра порівняно з матчем проти Албанії. Збірна Чехії більше агресивна ніж Албанія, тим паче вони грають вдома. Ми дивились останні матчі чехів – вони дуже агресивні вдома, тому ми повинні бути до цього готові.
Гра з Албанією? Думаю, що це рівень національних збірних. Тут зібрані всі найкращі гравці. Якщо ми мали перевагу в грі з Албанією, але програли – це значить, що команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде й завтра. Я не вважаю, що є якась велика перевага між Чехією та Україною.
Ми повинні сконцентруватися і, по-перше, показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на результат матчу з Албанією.
Мені подобається стиль гри Чехії – вони грають дуже агресивно, і як я бачив на Євро – немає різниці, хто виходить в стартовому складі. Є конкуренція, але стиль гри не змінюється.
Важко когось виділяти, тому що це команда, яка розуміє, як грати та знає, як використовувати свої переваги над суперником. Ми поважаємо Чехію, але завтра нам слід думати про себе, сконцентруватись і показувати інший настрій та велике бажання грати у футбол", – сказав Ребров.
Матч між збірними Чехії та України відбудеться 10-го вересня, о 21:45 за київським часом.