Я вважаю, що це буде зовсім інша гра порівняно з матчем проти Албанії. Збірна Чехії більше агресивна ніж Албанія, тим паче вони грають вдома. Ми дивились останні матчі чехів – вони дуже агресивні вдома, тому ми повинні бути до цього готові.

Гра з Албанією? Думаю, що це рівень національних збірних. Тут зібрані всі найкращі гравці. Якщо ми мали перевагу в грі з Албанією, але програли – це значить, що команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде й завтра. Я не вважаю, що є якась велика перевага між Чехією та Україною.

Ми повинні сконцентруватися і, по-перше, показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на результат матчу з Албанією.