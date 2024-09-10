У рамках другого туру групового етапу Ліги націй збірна України грає на виїзді проти Чехії. 

У стартовому складі вийшов нападник Владислав Ванат. На 37-й хвилині він відзначився у воротах чехів. 

Таким чином, Ванат забив дебютний гол за збірну України. 

Нагадаємо, що Владислав дебютував за головну команду країни в грудні 2023 року в спарингу проти Німеччини (3:3). 

Гра Чехія — Україна почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.