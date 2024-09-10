Ліга націй

22-річний футболіст провів дев'ятий матч за національну команду.

У рамках другого туру групового етапу Ліги націй збірна України грає на виїзді проти Чехії.

У стартовому складі вийшов нападник Владислав Ванат. На 37-й хвилині він відзначився у воротах чехів.

Таким чином, Ванат забив дебютний гол за збірну України.

Нагадаємо, що Владислав дебютував за головну команду країни в грудні 2023 року в спарингу проти Німеччини (3:3).

Гра Чехія — Україна почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.