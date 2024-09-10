Ліга націй

Україна поступилась Чехії в гарячому протистоянні

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва так і не зачепилась за очки.

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Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Чехія — Україна 3:2

Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) — Ванат, 37, Судаков, 84



Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 65) — Черни (Гложек, 65), Шульц (Кушей, 80) — Хори (Шик, 80).



Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Судаков, 69), Степаненко (Яремчук, 79), Зінченко (Піхальонок, 84) — Ярмоленко (Циганков, 68), Ванат (Маліновський, 80), Мудрик.



Попередження: Крейчі, Вітік, Черни, Соучек, Зелени — Судаков, Яремчук