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Чехія — Україна 3:2
Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) — Ванат, 37, Судаков, 84

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 65) — Черни (Гложек, 65), Шульц (Кушей, 80) — Хори (Шик, 80).

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Судаков, 69), Степаненко (Яремчук, 79), Зінченко (Піхальонок, 84) — Ярмоленко (Циганков, 68), Ванат (Маліновський, 80), Мудрик.

Попередження: Крейчі, Вітік, Черни, Соучек, Зелени — Судаков, Яремчук