Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 10 вересня 2024 року.
Нідерланди — Німеччина, Getty Images
11 вересня 2024, 00:53
У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй у третій групі між собою в очному протистоянні зійшлися збірні Нідерландців та Німеччини.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 2:2.
Огляд матчу:
Нідерланди — Німеччина 2:2
Голи: Рейндерс 2, Дюмфріс 50 — Ундав 38, Кімміх 45+2
Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, Аке (Ю. Тімбер, 45), ван Дейк, де Лігт (ван Геке, 46), Гравенберх, Схаутен (К. Тімбер, 46), Гакпо, Рейндерс, Сімонс (Гертрюйда, 74), Броббі (Веггорст, 82)
Німеччина: тер Штеген, Раум, Шлоттербек, Та (Антон, 46), Кімміх, Гросс (Павлович, 63), Андріх (Джан, 64), Гавертц, Віртц, Мусіала (Фюріх, 89), Ундав (Байєр, 63).