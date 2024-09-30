Ліга націй

"Жовто-сині" без свого капітана.

Стала відома заявка збірної України на жовтневі матчі Ліги Націй з національними командами Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). Про це повідомляє УАФ.

Всього Сергій Ребров викликав 25 футболістів, ще 8 виконавців потрапили до резервного списку. Зазначимо, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко потрапив лише до резерву національної команди.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Олександр Мартинюк (Олександрія), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко (Полісся Житомир).

Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Олександр Мартинюк (Олександрія), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко (Полісся Житомир).