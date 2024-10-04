Ліга націй

Нападник Штутгарта замінив Джамала в заявці збірної Німеччині.

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала не допоможе своїй національній команді в жовтневих матчах Ліги націй, передає офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB).

Повідомляється, що 21-річний гравець пропустить найближчу перерву на зустрічі збірних через біль у стегнах. Цього місяця колектив Юліана Нагельсманна гостюватиме в Боснії і Герцеговини (11 жовтня) та прийматиме Нідерланди (14-те).

Зазначимо, що на рахунку Мусіали шість голів і вісім асистів у 36 матчах за збірну Німеччини в усіх турнірах. У вересні він став наймолодшим гравцем, якому вдалося відзначитися чотирма результативними діями в одному поєдинку Ліги націй.

Місце Джамала в заявці німців на жовтневі матчі турніру дісталося правому вінгеру Штутгарта Джеймі Левелінгу. За головну національну команду 23-річний виконавець ще не дебютував. Раніше він представляв кілька "молодіжок" Німеччини.