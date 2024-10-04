Ліга націй

Сергій Ребров довикликав до національної команди гравців Остіна та Динамо.

Тренерський штаб збірної України вніс зміни в основний список національної команди, передає офіційний сайт УАФ.

Замість травмованих Віталія Миколенка та Віктора Циганкова з резервного списку "синьо-жовтих" до основного були переведені Олександр Сваток та Андрій Ярмоленко.

Заявка збірної України :

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).



Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).



Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).



Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).



Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія), Віталій Буяльський (Динамо Київ), Олександр Назаренко (Полісся Житомир).

Нагадаємо, що 11 жовтня Україна прийматиме Грузію, а 14-го — Чехію. Матчі третього-четвертого турів Ліги націй за участі колективу Сергія Реброва відбудуться в Польщі.