Сергій Ребров довикликав до національної команди гравців Остіна та Динамо.
Олександр Сваток і Андрій Ярмоленко, фото УАФ
04 жовтня 2024, 18:59
Тренерський штаб збірної України вніс зміни в основний список національної команди, передає офіційний сайт УАФ.
Замість травмованих Віталія Миколенка та Віктора Циганкова з резервного списку "синьо-жовтих" до основного були переведені Олександр Сваток та Андрій Ярмоленко.
Заявка збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).
Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія), Віталій Буяльський (Динамо Київ), Олександр Назаренко (Полісся Житомир).
Нагадаємо, що 11 жовтня Україна прийматиме Грузію, а 14-го — Чехію. Матчі третього-четвертого турів Ліги націй за участі колективу Сергія Реброва відбудуться в Польщі.