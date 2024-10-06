Ліга націй

Чергові зміни в складі збірної напередодні матчів Ліги націй.

Тренерський штаб збірної України вирішив довикликати до національної команди замість Андрія Луніна з Реала, який не зможе допомогти партнерам через вірусну інфекцію, та Андрія Ярмоленка з Динамо, який зазнав ушкодження, Дмитра Різника із Шахтаря та Олександра Назаренка з Полісся.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія).

Нагадаємо, що в жовтні команда Сергія Реброва проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.