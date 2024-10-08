Ліга націй

Команда Сергія Реброва продовжує стикатися з кадровими проблемами.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчих поєдинків у рамках Ліги націй, проте ця підготовка не проходить для "синьо-жовтих" без кадрових втрат.

Як повідомила Українська асоціація футболу, опорний півзахисник Тарас Степаненко, який на клубному рівні виступає за донецький Шахтар тренувався окремо від загальної групи команди Сергія Реброва.

Зазначається, що у хавбека збірної України пошкодження медіальної колатеральної звʼязки колінного суглобу, через що він наразі вимушений тренуватися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, що у найближчих матчах Ліги націй збірна України зіграє проти Грузії (Сакартвело) та Чехії (11 жовтня та 14 жовтня).