Ліга націй

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини прокоментував напружений графік.

Збірна Німеччини під час жовтневого міжнародного вікна проведе матчі Ліги націй УЄФА проти Боснії і Герцеговини та Нідерландів.

Перед початком циклу протистоянь півзахисник "Бундестім" та мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх висловився з приводу великої кількості матчів у сезоні.

"Можливо, я скажу непопулярні речі, але це ще й тому, що я належу до тих гравців, які люблять грати у футбол постійно й відповідно до тих, хто любить грати багато матчів за сезон.

Із нетерпінням чекаю на матч Ліги націй. Травми? У футболі завжди були, є та будуть травми. Але й заявки команд зараз стали ширше, тож ви також можете частіше проводити ротацію.

Я вважаю за краще мати "англійський тиждень", а не звичайний тиждень. Набагато веселіше бути на полі, аніж на тренувальному майданчику.

Я не знаю, чи менше ти травмуєшся з меншою кількістю матчів. Багато серйозних травм часто є просто нещасними випадками. Хоча м'язові травми, безумовно, також пов'язані з високим рівнем навантажень", — заявив німецький виконавець.

Проти Боснії і Герцеговини Німеччина зіграє 11 жовтня, тоді як проти Нідерландів — 14 жовтня.