Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував стан команди перед початком жовтневих матчів.

Національна збірна Іспанії під час жовтневого міжнародного вікна проведе домашні матчі в рамках Ліги націй УЄФА проти Данії та Сербії.

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте за кілька днів до протистоянь розповів про стан власної команди.

"Нещодавно я зробив прогноз і не помиливсь, на жаль. Я сказав, що більша кількість матчів принесе велику кількість травм, які є чи не найбільш потворною стороною футболу, і, на жаль, ми з цим стикнулись.

Я не очікував, що їх буде так багато одночасно, але це сталося. Люди вболівають за національну збірну, тому що вони хочуть бачити сьогодення та майбутнє країни.

Карвахаль та Родрі — це два гравці, які є незамінними, тому що вони є двома найкращими у світі на своїх позиціях.

Ніко Вільямса з нами також не буде. Відчуття, які він мав після пошкодження, не залишали особливих сподівань. Це був удар, наслідки якого розвинулись не так, як очікувалось. Ми ставимо здоров'я гравця на перше місце, і якщо гравець не в порядку, ми не повинні ризикувати.

Чому так багато травм? Існує чіткий аспект — кількість зіграних ігор. Відновлення відбувається дуже повільно, гравець повинен постійно грати на межі, і вимоги до нього зростають із кожним днем. Якщо ви граєте на межі, ви маєте більше ризиків травмуватись.

Рано чи пізно нам доведеться скинути оберти. Зараз немає часу на підготовку до сезону, як це було багато років тому, тоді як це — база для всього, що відбувається потім за ходом кампанії. Із таким малим часом на відновлення це дійсно становить великий ризик для гравців.

Страйк футболістів? Я не хочу цього. Я сподіваюсь, що не буде загрози страйку, але для того, щоб так дійсно було, потрібен діалог у слушний час. Треба сідати за стіл переговорів, коли складається календар, із усіма сторонами: УЄФА, ФІФА, клубами, гравцями... Це єдиний реальний спосіб досягти згоди.

Той, хто точно не винен у цій ситуації, — це збірні. Ми є жертвами цього процесу. Відповідальні ті, хто координує календар сезонів. Якщо я працюю в клубі і маю 70 ігор за сезон, я маю працювати по-іншому. Рішення завжди є.

Виклик Серхіо Гомеса? Він був чемпіоном Європи до 17 років та до 21 року. Він готовий до національної збірної. Ми хочемо, щоб він грав в атаці на правому фланзі. Ми знаємо його, і він знає, чого ми хочемо від нього. Коли він буде більш видимим у ЗМІ, люди дізнаються про нього більше.

Фабіан Руїс та його час у ПСЖ? Я не можу втручатись в оцінку того, що вони роблять у клубі. У нас найкращий півзахист у світі з Родріго, Зубіменді, Меріно, Ферміном, Баеною... і в інших позиціях також. Це не моя пристрасна думка. Наш футболіст грає дуже добре у всіх фазах гри, інші гравці в інших клубах таких навичок не мають.

Документальний фільм про Луїса Енріке? Я його не дивився і не збираюсь дивитись. Я не люблю документальні фільми чи серіали. Я побачив свій і мені стало соромно.

Ми багато розмовляємо з гравцями, але не про те, щоб виносити це в ефір або робити публічним. Це приватні речі. Розмова, якщо вона приватна, не повинна виходити в ефір. Ми не робимо цього в нашій рутині.

Завершення кар’єри Іньєсти? Він запросив мене на свій захід. Андрес є національним надбанням у футболі та в людських стосунках. Можливість бути з ним поруч у такий момент — почесна згадка на все життя.

Ямал? Навіть якщо ви поставите його на поле зі зв'язаними ногами, він все одно впорається. Він дуже хороший. У нього є потенціал і шанс стати кимось іншим у його віці. Усі в його віці були дуже хороші, але вони не мали такого погляду і такого таланту, як у нього.

У 16 років він виглядає більш зрілим, і його поведінка повинна передавати цей спокій, тому що бути технічним гравцем — це виконувати складні дії без шкоди для себе. Цей тип гравців робить немислиме без зусиль.

Я радий, що Ніко Вільямс і Ламін близькі друзі. Атмосфера між молоддю та ветеранами дуже хороша. Їхня співпраця вражає.

Продовження контракту? Так, я хотів би, я в передчутті цієї можливості. Я хотів би, щоб це було вирішено на благо іспанського футболу, спокою, стабільності. Але коли про щось таке говорять, це має бути закритим від сторонніх.

Я не знаю, чи тицяю пальцем у небо, коли кажу, що новий контракт зі мною може бути. Я розумію, що у них є певні побоювання щодо мого контракту. Я не проти почекати, поки прийде інший президент і буде стабільність, і це рішення буде прийнято для загального спокою.

Виборчий процес може затягнутися до грудня. Це питання має бути вирішене до кінця року.

Були попередні переговори про те, що після обрання президента всі домовленості будуть виконані. У мене були певні умови, коли мене тільки-но призначили з молодіжки до 21 року. Справедливості заради, зміни повинні були відбутися ще вчора, але я знаю, що на тих людей, які повинні були приймати ці рішення, на той час керівну команду, чинився великий тиск, щоб вони не робили цього через проблеми з дискваліфікаціями.

Я зрештою зрозумів, що так воно і є, і що коли рішення ухвалюється, воно повинно ухвалюватись з упевненістю. Я щасливий тут і хочу продовжувати бути щасливим, але якщо одна зі сторін незадоволена, то історія закінчиться.

Так, це правда, що в мене є й інші пропозиції, бо не може бути інакше, щоб чинний чемпіон Європи не мав пропозицій. Чого ще не було, так це того, що чемпіон Європи залишився без контракту.

Для мене завжди було джерелом гордості тренувати свою країну. Я ніколи не думав, що буду там, де я зараз. Я потрапив до молодіжної збірної до 21 року випадково", — заявив іспанський фахівець.

Проти Данії Іспанія зіграє 12 жовтня, а проти Сербії — 15 жовтня.