Ліга націй

Партнер по збірній Франції прокоментував відсутність форварда на зборах.

Національна збірна Франції під час жовтневого міжнародного вікна проведе гостьові матчі Ліги націй УЄФА проти Ізраїля та Бельгії.

У цих іграх команді Дідьє Дешама не зможе допомогти нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе.

Відсутність одного з ключових виконавців "Les Bleus" прокоментував центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате.

"Якби я був на його місці і мав би всі ці моменти, що він має навколо себе, я не знаю, чи зміг би я це витримати. А він якось це робить.

Я не знаю, чи були у нього в житті якісь психологічні проблеми через це, і я хотів би поговорити на цю тему. Але ви повинні поставити себе на його місце — у нього просто немає особистого життя! І це, мабуть, важко.

Він — це Кіліан Мбаппе, і він є відображенням всього, що відбувається навколо нього і людей, які йдуть за ним. Він сам створює атмосферу навколо себе", — заявив французький виконавець.

Збірна Франції зіграє проти Ізраїля 10 жовтня, а проти Бельгії — 14 жовтня.